للاستعداد لأي طارئ.. وفد حكومي رفيع يصل المرج ويطلع على الوضع

‏وصل وفد من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة نائب رئيس الوزراء علي القطراني، إلى مدينة المرج؛ للاطلاع على وضع المدينة واستعدادها لأي طارئ قد يحدث.

وتضمن الوفد الحكومي كلًا من وزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الزراعة يونس وشملت الزيارة مستشفى المرج وصندوق التضامن الاجتماعي.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة المرج صباح الجمعة الموافق 17فبراير 2023 لهزة أرضية رابعة خلال شهر فبراير .

وفي السياق، أصدر عميد بلدية المرج م وليد صلهوب القرار رقم (3)لسنة 2023 بشأن تشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج وتسمى غرفة الطوارئ المركزية المرج برئاسة السيد مدير أمن المرج العميد وهبي الرخ .

ويشمل عمل هذه الغرفة نطاق بلدية المرج وتختص في التجهيز والتنسيق والتنظيم لأي طارئ او حدوث كوارث لاقدر الله ومن مهامها التواصل والتنسيق بين كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والخدمية داخل البلدية.

يتولى مهام عرض عمل الغرفة السيد مدير أمن المرج ورئيس الغرفة المركزية للطوارئ وإحالتها للسيد عميد البلدية لأتخاذ مايلزم من الأجراءت العاجلة بالخصوص.