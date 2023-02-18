الحصادي عن هزات المرج: تفريغ للطاقة أو مؤشر على زلزال كبير

قالت مؤسسة رؤية الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، إن الهزات الأرضية التي شعر بها سكان في مدينة المرج القديمة لم تسجلها أي محطات خاصة برصد الزلازل، مشيرة إلى ورود تقارير إلى المؤسسة عن شهادات السكان وأهالي مدينة المرج، بحدوث 4 هزات كانت في الفترة الصباحية.

وذكر رئيس المؤسسة عطية الحصادي، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، إن مدينة المرج عالميا تقع جنوب خط النار الذي يفصل بين اللوح الأفريقي والأورواسي بحوض المتوسط، حسب قسم الجيولوجيا بالمؤسسة.

وأضاف الحصادي أن المرج تقع بالقرب من فالق وشق صدعي يسمى (فالق المرج) يمتد من بلدة طلميثة بساحل الجبل الأخضر في الشمال وحتى منطقة البيضان جنوب أجدابيا.

ويقول قسم الجيولوجيا بمؤسسة رؤية الليبية إنه لا أحد يستطيع التنبؤ بالزلازل، أما هذه الهزات إن صحت فهي تقع داخل احتمالين إما تفريغ سلس للطاقة وإما مؤشر على قدوم زلزال كبير»، مشيرا إلى أنه يوجد نشاط زلزالي ملحوظ بحوض المتوسط بالتزامن مع الاضطرابات والزلازل الكبرى التي ضربت تركيا.

وحسب إذاعة المرج المحلية، فقد تعرضت مدينة المرج القديم لأربع هزات أرضية منذ الأربعاء الماضي أقواها حدثت أمس الجمعة الساعة 10:34 صباحا بتوقيت ليبيا وشكلت السلطات في طرابلس وبنغازي غرفتي طوارئ مختصتين بالمدينة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها.