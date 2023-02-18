بايدن:  تمديد حالة الطوارئ في ليبيا لأنها تمثل تهديدا غير عادي لأمريكا 

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بشأن ليبيا حتى عام آخر بسبب ما يُشكله الوضع من تهديد للأمن الدولي، وذلك وفق رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أمس الجمعة تضمنت نص إعلان حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي المتخذ في 25 فبراير العام 2011.

وذكر البيت الأبيض الأمريكي، في بيان له، أن الصراع في البلاد سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وينتهي التدخل الأجنبي، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا لا يزال يُشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب الرسالة.

وأضاف، “العنف مستمر في ليبيا بما في ذلك هجمات الجماعات المسلحة ضد منشآت الدولة والبعثات الأجنبية والبنية التحتية الحيوية، ولايزال هناك خطر جسيم يتمثل في إمكانية اختلاس أصول الدولة الليبية في حال عدم حمايتها، ما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة في البلاد.

وتابع “نحن نخاطر بالتصعيد العسكري إذا لم تستمر العقوبات، خصوصًا أن أولئك الذين يرفضون الحوار ويعرِقلون ويقوّضون التحوّل الديمقراطي في ليبيا، يظلون مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة وإدامة الصراع في ليبيا”.