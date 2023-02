أبو زريبة: لا انتخابات هذا العام.. ونريد دخول طرابلس دون إراقة الدماء

ليبيا – رأى وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة أنه لا يمكن تنظيم الانتخابات قبل توحيد السلطة في البلاد.

أبو زريبة وفي حوار خاص مع موقع “إندبندنت عربية” اعتبر أن إجراء الانتخابات في هذا العام هدف صعب المنال.

وحول الوضع الأمني في ليبيا وإمكان إجراء الانتخابات، قال أبو زريبة: إن الوضع في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية يختلف عن المنطقة الغربية، حيث يسود الأمن في الشرق والجنوب، إذ هناك مؤسسة أمنية وعسكرية موحدة والوضع تحت السيطرة الكاملة.

وأكد أن المؤسسة الأمنية تؤدي عملها على أحسن وجه في المنطقتين الشرقية والجنوبية، قائلًا: “نحن نقوم بمداهمات في بنغازي مثلًا في مناطق كان يصعب اقتحامها لترويج المخدرات وغيرها لكننا نجحنا اليوم في فرض الأمن فيها”.

وشدد على أن المنطقتين الجنوبية والشرقية تشهدان ظروفًا تساعد على إجراء الانتخابات لكن طالما لا توجد سلطة موحدة لا يمكن إجراؤها، فتلك معضلة حقيقية فرضت نفسها كأمر واقع،لافتاً إلى أنه لا سيطرة لوزارة الداخلية على المنطقة الغربية، مستدركًا: “أتحدى وزير الداخلية هناك إذا كان بإمكانه التنقل خارج طرابلس من دون حماية من الميليشيات التي ينسق معها”.

وأضاف: عبد الحميد الدبيبة حاول إجراء انتخابات بلدية في منطقة زلة غرب البلاد لكنه فشل، فهل تعليمات حكومته نافذة في المنطقتين الشرقية والغربية؟ لا طبعًا، يجب وضع سلطة موحدة أولاً من أجل إجراء الانتخابات.

وقال أبو زريبة: إن الدبيبة عاجز عن فرض الأمن حتى في مدن الغرب مثل الزاوية والزنتان، حدوده في طرابلس وحتى داخل طرابلس مجرد مربعات مقسمة لصالح الميليشيات.

وأشار إلى أن الانتخابات في المنطقة الغربية صعبة، ولن تكون انتخابات حرة ونزيهة لأن الميلشيات أقوى من الدولة غرب ليبيا باعتبار أنها لا تتبع المؤسسات وهي ميليشيات مشرعنة باسم الدولة، لكن لا سلطة للدولة عليها.

وأردف وزير الداخلية: “إن وزير الداخلية بالمنطقة الغربية لا يمكنه تغيير مدراء الأمن، في حين الوضع يختلف في المنطقة الشرقية والجنوبية التي فيها مؤسسات قائمة ولا وجود لميليشيات”.

ولفت أبو زريبة إلى أنه يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع اليوم في ظل وجود حكومة الاستقرار الوطني وحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، طالما لم يتم توحيد الحكومة، فإن الانتخابات يبقى مصيرها مجهولًا، مشيرًا إلى أنه في النهاية جميعنا ليبيون، لا نريد دخول الحكومة بإسالة الدماء، لذلك نريد دخولًا سلميًا إلى طرابلس أو تشكيل حكومة موحدة تبسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

واعتبر أن الاستعداد للانتخابات يتطلب وقتًا وترتيبات، وهذا الاستحقاق صعب جدًا الالتزام بإجرائه هذا العام، لأن ذلك يحتم أولًا ضرورة توحيد المؤسسات وتسجيل الناخبين ووضع قانون الانتخابات بين البرلمان ومجلس الدولة، ولا بد من فترة زمنية وما بقي هذا العام لا يكفي.

وقال اللواء أبو زريبة: “كان لنا اعتراض على الاجتماع والتصريحات التي أفرزته بأن وزارة الداخلية أفادت بالاستعداد التام للانتخابات، كيف تأخذ معلومات من شخص لا يسيطر سوى على رقعة جغرافية معينة؟”.

وأضاف: “هل تأكد المبعوث الأممي من الوضع الأمني في الجنوب والشرق؟ هو يدرك أن ليبيا منقسمة الآن، وأن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع تجاوز مصراتة من الشرق ومنطقة جنزور”.

أبوزريبة ختم متسائلًا: “هل يستطيع الطرابلسي إيصال صناديق الاقتراع إلى أماكنها؟ كان الأجدى بالبعثة التنسيق معنا باعتبار أننا نسيطر على الوضع في المنطقتين الشرقية والجنوبية”.

