شكري يدعو لوقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي

أديس آبابا 18 فبراير 2023 (وال)- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5 +5، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وطالب الوزير المصري خلال مشاركته في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا برئاسة الكونغو في العاصمة الإثيوبية، بتضافر جهود اللجنة الأفريقية لدعم المسار الدستوري، وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لإستعادة ليبيا لسيادتها واستقرارها وفقًا لإرادة الليبيين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال