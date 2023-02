شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، وفق قوله.

وطالب شكري، خلال كلمة أمام لجنة الاتحاد الإفريقي بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، طبق قوله.

وحث شكري على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف ما وصفها بـ”سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لاستعادة ليبيا سيادتها واستقرارها وفقاً الإرادة شعبها”، بحسب وصفه.

وأكد وزير الخارجية تعاون مصر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي – الليبي خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلس النواب والأعلى للدولة، وفق تعبيره.

وسلط شكري الضوء فى كلمته على ما سماها بـ”تزايد حالة الإحباط لدى الليبيين نتيجة تقاعس الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقا للولاية التي منحها إياها ملتقى الحوار الليبي”، بحسب تعبيره.

واختتم شكري كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، وفق قوله.

المصدر: الخارجية المصرية

The post متهما حكومة الدبيبة بـ”التقاعس” في إجراء الانتخابات.. سامح شكري: ندعم المسار الدستوري في ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار