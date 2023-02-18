عمار: حفظ الله ميليشياتنا حتى يتفق الليبيون على دولة حرة مدنية

دافع ناصر عمار القيادي في مليشيات بركان الغضب، عن المليشيات، رافضا اتهامها بأنها سبب ضياع ليبيا.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “نخب اجتمعوا لتشخيص ضياع ليبيا واجمعوا أن المليشيات هي السبب، نرد على هؤلاء لنقول لولا خيانة الجيش لما بقت المليشيات، بل لولا المليشيات ما قامت ثورة أصلا، الجيش مكانه الحدود وخارج المدن وليس المركزي وبيع الخردة. حفظ الله ميليشياتنا حتى يتفق الليبيين على دولة حرة مدنية بعيدا عن سلطة سامح شكري.. رجعوا ليبيا لشعبها وسيتفق الليبيين.” وفق تعبيره.