الثلثي: نشكر المبدع وليد اللافي على حفلات فبراير.. ونطالب بوزارة للترفيه

وجه المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، أشرف الثلثي، الشكر لوزير الدولة للاتصال السياسي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وليد اللافي، على حسن تنظيمه حفلات فبراير بطرابلس.

كتب قائلًا: “من لايشكر الناس لا يشكر الله، ابدعتم في الإعداد والتنظيم والإخراج والتصوير، تعزيز موروث الأمة الليبية بكافة مكوناتها أضفي خاصية التنوع والاعتزاز بثقافتنا الغنية وبما تحتويه من فسيفساء تراثية مميزة”.

أضاف قائلًا: “قفزة نوعية سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب تخليدا لذكري الثاني عشر لثورة 17 فبراير المجيدة . الرجوع إلى الأصل والحفاظ علي الهوية الوطنية ومواكبة روح العصر طريقنا السليم نحو تحقيق مستقبلا زاهرا يسودة الأمن والاستقرار”.

وتابع قائلًا: “تحية إجلال وتقدير لمن سهر علي انجاح هذا العرس الرائع، عرس الأمة الليبية وتحية لمن جعل نشيدنا الوطني نشيد الاستقلال يصدح بي: (حي إدريس سليل الفاتحين إنه في ليبيا رمز الجهاد.. حمل الراية فينا باليمين وتبعناه لتحرير البلاد.. فانثنى بالملك والفتح المبين وركزنا فوق هامات النجاد.. راية حرة ظللت بالعز أرجاء الوطن)”.

واختتم: “وتحية تقدير واحترام للشاب الوطني والمبدع السيد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية والذي تم تكليفه بترأس اللجنة العليا للاحتفالات، نأمل بأن نري استحداث وزارة او هيئة وطنية للترفيه الإجتماعي لتخفيف آثار الحروب والارتقاء بالذوق العام” وفق تعبيره.