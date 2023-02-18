اجراءات أمريكية جديدة بشأن الاوضاع في ليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ المعلنة بشأن ليبيا حتى عام آخر بسبب ما يُشكله الوضع من تهديد للأمن الدولي .

جاء ذلك في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أمس الجمعة متضمنة نص إعلان حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي المتخذ في 25 فبراير العام 2011.

وأشارت الرسالة الى أن الصراع في ليبيا سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وينتهي التدخل الأجنبي .

وقال بايدن أن الوضع في ليبيا لا يزال يُشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب الرسالة.

وأضاف الرئيس الأمريكي الى أن العنف مستمر في ليبيا بما في ذلك هجمات الجماعات المسلحة ضد منشآت الدولة والبعثات الأجنبية والبنية التحتية الحيوية.

وأشارت الرسالة الى أنه لايزال هناك خطر جسيم يتمثل في إمكانية اختلاس أصول الدولة الليبية في حال عدم حمايتها، ما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة في البلاد.

وجاء في الرسالة :”نحن نخاطر بالتصعيد العسكري إذا لم تستمر العقوبات، خصوصًا أن أولئك الذين يرفضون الحوار ويعرِقلون ويقوّضون التحوّل الديمقراطي في ليبيا، يظلون مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة وإدامة الصراع في ليبيا”.