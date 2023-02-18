بن عطية: تناقض غريب بين الظلام بطريق الشط ومنصة الروك في ميدان الشهداء

استنكر عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية صرف الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الملايين من الأموال على احتفال في ميدان الشهداء في ظل استمرار “طريق الشط” وغيره بالعاصمة دون إنارة.

وقال بن عطية: “البارح كنت في طريق الشط متجه لسوق الجمعة.. والطريق ظلام دامس،

وتابعت بعض نشطاء الفيس فرحانين بالألعاب النارية في ميدان الشهداء (الساحة الخضراء سابقاً.. للمستفيدين)”.

وتابع: “في غرف الواتس بعض الحماقة.. شكر ومدح في منصة الروك بالميدان، للأسف أصبحت الدروشة عنوان، وملايين الدينارات كان يمكن أن تضيء وتصنع النور لطريق الشط والطريق الساحلي.. بدلا من صرفها على كماليات”.

وأضاف أن “المشكلة ان نفس نشطاء الفيس واجعهم حال البلد وما وصلت إليه من تعاسة.. تناقص غريب وإشكالية في ترتيب الأولويات”، مشددا على أن ليبيا بحاجة إلى تغيير جذري حتى في عقلية البناء”.