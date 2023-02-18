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ابن شقيق أبوعجيلة: عمي اشتكى لنا تدهور وضعه الصحي والنفسي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال ابن شقيق أبوعجيلة المريمي “عبد المنعم المريمي” إن عائلته تمكنت من الاتصال المرئي مع “أبوعجيلة المريمي”؛ للاطمئنان عليه وعلى صحته؛ وقد اشتكى لنا تدهور وضعه الصحي والنفسي؛ وأشار لنا بأنه قد نقل إلى المشفى الأيام الماضية؛ بسبب تدهور حالته الصحية.

أضاف في تصريحات صحفية أن “أبوعجيلة” أكد براءته من التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة الفيدرالية، وطلب توكيل محام يترافع عنه قبل موعد جلسة الاستماع القادمة بتاريخ 23 فبراير.

وتابع: “تواصلنا مع الحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا”، وتعهدت لنا بتوفير أتعاب المحاماة قبل موعد جلسة الاستماع.”

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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