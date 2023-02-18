شركة الكهرباء: وصول قطع غيار لمحطة تحويل طبرق تمهيدا لصيانتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
18 February, 2023
أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت وصول تسع شحنات من المواد والمعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة تحويل طبرق 220 ك . ف الغازية تمهيدا للبدء في أعمال العمرة الجسيمة بالمحطة.
وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وصول حاويات (40) قدماً تتضمن ( 9 ) شحنات من المواد والمعدات وقطع الغيار موردة من شركة ( ABB ) خاصة بمحطة تحويل طبرق 220 ك . ف الغازية،( GIS ) تمهيداً للبدء في تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للمحطة من قبل الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا تحت إشراف مختصين من شركة ( ABB ) وبمتابعة إدارتي العامة للنقل ومشروعات الانتاج .
وتعتبر محطة تحويل طبرق الغازية 220 ك . ف محطة مهمة لتصريف الطاقة المنتجة من محطة توليد طبرق عبر شبكة 220 ك.ف .
وأشارت شركة الكهرباء إلى أن وصول المعدات يهدف لتحسين أداء الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها وقدرتها من خلال توفير الاحتياجات والمواد الخاصة بالمحطات في كافة المدن.
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