شركة الكهرباء: وصول قطع غيار لمحطة تحويل طبرق تمهيدا لصيانتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت وصول تسع شحنات من المواد والمعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة تحويل طبرق 220 ك . ف الغازية تمهيدا للبدء في أعمال العمرة الجسيمة بالمحطة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وصول حاويات (40) قدماً تتضمن ( 9 ) شحنات من المواد والمعدات وقطع الغيار موردة من شركة ( ABB ) خاصة بمحطة تحويل طبرق 220 ك . ف الغازية،( GIS ) تمهيداً للبدء في تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للمحطة من قبل الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا تحت إشراف مختصين من شركة ( ABB ) وبمتابعة إدارتي العامة للنقل ومشروعات الانتاج .

وتعتبر محطة تحويل طبرق الغازية 220 ك . ف محطة مهمة لتصريف الطاقة المنتجة من محطة توليد طبرق عبر شبكة 220 ك.ف .

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن وصول المعدات يهدف لتحسين أداء الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها وقدرتها من خلال توفير الاحتياجات والمواد الخاصة بالمحطات في كافة المدن.