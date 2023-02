في ذكرى فبراير.. غويلة: “ثورة التكبير” لن تقف حتى تسقط كل الظالمين

ليبيا – قال الداعية الليبي الكندي المتشدد عبدالباسط غويلة عضو دار الإفتاء والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين إن ثورة التكبير “ثورة فبراير” لن تقف حتى تسقط كل الظالمين.

غويلة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، أضاف:” اليوم الذكرى 12 لثورة التكبير،يوم انتفض فيه الأحرار،والأحرار فقط على صنم العصر ،الطاغية الظالم،ولن تقف ثورة التكبير حتى تسقط كل الظالمين ،وتحرر العبيد من عبادة العبيد إلى عبادة الله الواحد القهار”.

