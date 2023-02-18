تحرّكاتٌ صارمة.. أبرز القرارات الجديدة في الاِجتماع الأمني الاخير بحضور كبار الضُباط والمُستشارين بالمنطقة الشرقية

كشف فرج أقعيم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت عن تحرّكاتٌ صارمة للقضاء على المخدرات وجمع السلاح بالمنطقة الشرقية.
أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاِجتماع الأمني برئاسة وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم ” ومدراء الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية وبحضور كبار الضُباط والمُستشارين ، حيث تم الاتفاق على عدة بنود أمنية مهمة هي :
- الإعلان عن جمع السلاح وإعطاء مهلة 7 أيام للتسليم ومن ثم التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلهن .
- ضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير وإساءة استخدام الوظيفة والجرائم المخلة بالشرف وتحط من كرامة وظيفة جال الشرطة؛ لإصلاح البيت من الداخل بوزارة الداخلية.
- تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية خاصة من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي في بث الفتن والتشهير والتلفّظ وخدش الحياء العام، خاصةً منتسبي الأجهزة الأمنية وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق.
- إلغاء كافة قرارات الندب خارج الوزارة ولا يتم إصدار أي قرار ندب خارج الوزارة إلا عن طريق وكيل وزارة الداخلية.
- التنسيق بين مديريات الأمن والبوابات الأمنية لضبط المطلوبين سواءً من رجال الشرطة أو القوات المسلحة وإحالتهم كلٌ حسب الجهة المختصة به.
- التنسيق بين جهاز المباحث الجنائية ومديريات الأمن في رفع البصمات والمحافظة على مسرح الجريمة.
- الاِستعانة بوحدة كلاب الأثر للتفتيش على كل منزل وجمع السلاح الموجود داخله.
- مداهمة أوكار المُخدرات والعصابات الإجرامية في كل مدينة ومنطقة.
- مكافحة الفساد والشعوذة والسحر والفُسق.
- تفعيل الأجهزة المتطورة للكشف عن السلاح.
- التركيز على أقسام المرور كونها المقياس لدى الشارع العام بشأن استتباب الأمن وبسط القانون والنظام.
- إعداد تقارير عن الهجرة غير الشرعية في نطاق كل مديرية أمن وإحالته على أن يتضمّن أسماء المهرّبين وطرق التهريب وأوكار المهربين وأي معلومات ذات صلة.
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