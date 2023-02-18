تحرّكاتٌ صارمة.. أبرز القرارات الجديدة في الاِجتماع الأمني الاخير بحضور كبار الضُباط والمُستشارين بالمنطقة الشرقية

كشف فرج أقعيم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت عن تحرّكاتٌ صارمة للقضاء على المخدرات وجمع السلاح بالمنطقة الشرقية.

أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاِجتماع الأمني برئاسة وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم ” ومدراء الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية وبحضور كبار الضُباط والمُستشارين ، حيث تم الاتفاق على عدة بنود أمنية مهمة هي :