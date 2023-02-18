طرابلس.. فتح باب القبول و التسجيل في كلية الشرطة للعام الدراسي 2023 – 2024 .. تعرف على المستندات المطلوبة و شروط الالتحاق

بدأ اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد في كلية ضباط الشرطة للالتحاق للدارسة للعام الدراسي 2023-2024 .

وأعلنت كلية ضباط الشرطة عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد للالتحاق للدارسة بها للعام الدراسي 2023-2024 , ابتداءً من تاريخ هذا الاعلان وتكون مدة الدراسة بها سنتان ويتحصل المتخرج منها على رتبة ملازم وبشهادة دبلوم العلوم الأمنية

وللراغبين في التسجيل في كلية ضباط الشرطة، أفاد الاعلان على أن يتم تقديم المستندات ‏المطلوبة لأقرب مديرية أمن لمن يرغب في الإلحاق وفقاً للشروط التالية:-

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-أن يكون ليبي الجنسية وغير حاصل على جنسية دولة أجنبية ‏

-أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير جيد جداً أو ممتاز خلال ‏السنة الدراسية 2020-2021 ، 2021-2022‏

-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في ‏جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره

-ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد عن 25 سنة

-أن يكون لائقا صحياً ونفسياً وتثبت اللياقة الصحية والنفسية بالكشف الطبي ‏المقرر

-ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم

-ألا يكون من ذوي السوابق الجنائية

-ألا يكون قد سبق فصله من الكلية لأي سبب من الأسباب ‏

-ألا يكون متزوجا بأجنبية

-أية شروط أخرى يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا تتعارض مع قانون ‏هيئة الشرطة