اللافي يبحث مع الرئيس تواديرا على هامش القمة الأفريقية ملف الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى

العنوان

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسيـ عبدالله اللافي، اليوم السبت، على جانب أعمال القمة الأفريقية، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستن تواديرا.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وملف الاستثمارات الليبية وسُبل حمايتها وصونها.

وأضافت أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وجّه دعوة إلى اللافي لزيارة بلاده للتباحث في هذا الملف.

يأتي ذلك بخصوص ما تم الحديث عنه الأيام الماضية بشأن مصادرة أصول الدولة الليبية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” في أفريقيا الوسطى وببيعها في مزاد علني.