عقيلة صالح يرد على تسريبات الخطة الأمريكية الجديدة بشأن ليبيا – تفاصيل الخطة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن التدخلات الخارجية ساهمت بتعطيل العملية الانتخابية في ليبيا .

وفي وقت سابق، أفادت تقارير، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي طرح صيغة أمريكية جديدة خلال مؤتمر الفاعلين الدوليين بشأن ليبيا بحضور المبعوث الأممي في ليبيا.

ويتضمن المشروع الأمريكي الجديد، تشكيل لجنة قانونية عن طريق الأمم المتحدة لوضع القوانين الانتخابية وإحالتها لمجلس النواب لإصدارها دون تعديل ضمن وعاء زمني محدد.

وردًا على تسريبات الخطة الأمريكية، أوضح عقيلة صالح، أن تعطيل العملية الانتخابية لم يكن دستوريًا أو تشريعيًا مشيرًا الى أن المسؤول عن تعطيل إجراء الانتخابات هي الحكومة الحالية.

ورفض رئيس مجلس النواب، في تصريحات صحفية أن يدير (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) عبدالحميد الدبيبة ، العملية الانتخابية.

وقال صالح، أن التوتر الأمني في طرابلس يعيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة موكدًا على ان الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا.

وأضاف صالح، وضعنا قاعدة دستورية تمهّد لإجراء انتخابات نزيهة وأولينا في التعديلات الدستورية الأولية صلاحيات مطلقة للرئيس .

وأشار صالح الى ان مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور وقال أن الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها .

وحول الخلافات السياسية، أوضح صالح أنها نتيجة للتدخلات الخارجية في ليبيا وشدد قائلًا : “علينا أن نتعاون جميعا في سبيل إخراج البلاد من أزماتها السياسية”.

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