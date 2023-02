الغرياني: فبراير يوم فتح الله به لنا بابا لتغيير المنكر

ليبيا – اعتبر سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني أن فبراير يوم فتح الله به بابا لتغيير المنكر.

الغرياني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ،قال:” فبراير يوم فتح الله به لنا بابا لتغيير المنكر وأطلق رقاب الناس فيه للتحرر من ظُلم كان جاثما لأربعة عقود على قلوب الليبيين في ليبيا”.

وختم الغرياني منشوره :”الحمد لله الذي نجانا به من القوم الظالمين،ويسر الله بناء بلدنا على الحق والعدل والخير والرخاء”.

