أردوغان خلال استقباله للدبيبة يعبر عن تقديره للشعب الليبي على وقوفه مع تركيا

اسطنبول 18 فبراير 2023 (وال)- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تقديره للشعب الليبي وحكومة الوحدة، على وقوفهم مع تركيا في هذه المحنة بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال أردوغان ظهر اليوم السبت بمدينة إسطنبول، لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اللذان قُدمًا التعازي لدولة تركيا رئاسة وشعبًا، مؤكدين تضامن الشعب الليبي مع إخوتهم في تركيا جراء حادثة الزلزال.

وأشاد الرئيس التركي بجهود فرق الإغاثة والدعم والطوارئ الليبية التي تُشارك الفرق التركية في أعمال الإغاثة الإنسانية المختلفة، مؤكدًا عمق العلاقات الليبية التركية والمواقف المشتركة والصلبة بين البلدين، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة. (وال)

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