خالد المشري يرد على تسريبات الخطة الأمريكية الجديدة بشأن ليبيا

أرجع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التدخلات الخارجية في ليبيا الى هشاشة الدولة وتناقصها وغيابها .

جاء ذلك ردًا على تسريبات الخطة الأمريكية، حيث أفادت تقارير الجمعة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي طرح صيغة أمريكية جديدة خلال مؤتمر الفاعلين الدوليين بشأن ليبيا بحضور المبعوث الأممي في ليبيا.

ويتضمن المشروع الأمريكي الجديد، تشكيل لجنة قانونية عن طريق الأمم المتحدة لوضع القوانين الانتخابية وإحالتها لمجلس النواب لإصدارها دون تعديل ضمن وعاء زمني محدد.

وقال المشري في تصريحات صحفية أن ليبيا تشهد انقسامًا واضحًا بالداخل وتحديدًا في المؤسسة العسكرية كما أن هناك فساد واضح وبالأرقام داخل الحكومة .

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية في ليبيا وجود عبدالحميد الدبيبة ،على رأس الحكومة مشيرًا الى أن الأخير آخر شخص في ليبيا يُفكر بإجراء الانتخابات ولا يتمتع بإدارة كافية للحكومة .

وأكد المشري على أن الشعب الليبي على درجة من الوعي والإدراك لأهمية الانتخابات.

وحول ترسيم الحدود مع مصر، كشف على أن هناك مساع لحل الخلاف بشأن الترسيم حيث ينبغي التأكد من الأسس الخاصة بترسيم الحدود مع مصر.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن اتفاقية الحدود الليبية التركية لا تتقاطع مع اتفاقية ليبيا مع مصر.

وأشار الى أن الاتفاقية مع تركيا أعطت الحق للتنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها .

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