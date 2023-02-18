غرفة الطوارئ والاستجابة بالحكومة الليبية تزور المرج على خلفية الهزات الأرضية

أخبار ليبيا 24

أجرت غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة برئاسة نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، اليوم السبت، زيارة إلى مدينة المرج. جاء ذلك، بعد تعرض المرج الأيام الماضية إلى هزات أرضية متتالية، والتي كان آخرها هزتين يوم أمس الجمعة.

وأجرت اللجنة زيارة إلى مستشفى المرج وهو المستشفى الوحيد، للاطلاع على الاحتياجات التي تعاني منها البلدية ومتطلبات المستشفى بشكل خاص من تجهيزات ومستلزمات طبية ودوائية وتوفير ما يلزم تحسباً لأي طارئ.

كما زارت اللجنة، قسم هيئة السلامة المدنية المرج، للوقوف على الاحتياجات اللازمة التي يعاني منها.

وأكد القطراني، على ضرورة توفير الاحتياجات التي تمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.

وأضاف القطراني في اجتماع حضره عميد بلدية المرج، أن الحكومة الليبية وفرت مستشفى متنقل بسعة 400 سرير سيتم تركيبه فور تحديد الأماكن المخصصة له على شكل مستشفيين ميدانيين كل مستشفى بسعة 200 سرير.

وأكد أنه سيتم مد مستشفى المرج بكل احتياجاته ليقدم الخدمات للمواطن بصورة ممتازة.