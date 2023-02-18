صالح: مجلس النواب هو صاحب القرار في البلاد وعلينا التّعاون جميعا لحل الأزمة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، إن مجلس النواب هو “صاحب اتخاذ القرار” في البلاد، وإن مجلس الدولة مهمته استشارية فقط.

وأضاف صالح في تصريحات إعلامية لـ “موقع الشرق” أن الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها.

وأوضح عقيلة صالح أن تعطيل العملية الانتخابية، العام الماضي، لم يكن “دستورياً أو تشريعياً”، موضحاً أن المجموعات المسلحة في طرابلس وراء تعطيلها. مؤكدا في ذات السياق أن التدخلات الخارجية ساهمت بتعطيل العملية الانتخابية في ليبيا .

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب “علينا أن نتعاون جميعا في سبيل إخراج البلاد من أزماتها السياسية”.

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