تصريحات مصرية جديدة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها، ما أدى لتزايد حالة الإحباط في ليبيا.

وأضاف شكري، خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، قال أن إجراء الانتخابات في ليبيا يجب أن يكون تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومُنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، لاستعادة ليبيا لسيادتها واستقرارها.

ودعا وزير الخارجية المصري، الى تضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مُتزامنة.

وأوضح شكري، ان المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، شهد تحقيق الكثير من التقدم، ونؤكد على تعاون مصر المستمر مع البعثة الأممية، في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي الليبي.

وجدد وزير الخارجية المصري، على رفض أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية اتفاق الصخيرات.

وأكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم لجنة “5+5”.

وجدد شكري تأكيده على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.