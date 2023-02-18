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اللافي يبحث مع رئيس أفريقيا الوسطى ملف الاستثمارات الليبية والأخير يدعو لزيارة البلاد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، العلاقات الثنائية وملف الاستثمارات الليبية وسُبل حمايتها وصونها.

جاء ذلك على هامش أعمال القمة العادية الـ 36 للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وملف الاستثمارات الليبية وسُبل حمايتها وصونها.

وأضافت، أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وجّه دعوة إلى اللافي لزيارة بلاده للتباحث في هذا الملف.

أتى ذلك خلفية تعرض أصول الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) في أفريقيا الوسطى للبيع في مزاد علني.

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