اللافي يبحث مع رئيس أفريقيا الوسطى ملف الاستثمارات الليبية والأخير يدعو لزيارة البلاد

أخبار ليبيا 24

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، العلاقات الثنائية وملف الاستثمارات الليبية وسُبل حمايتها وصونها.

جاء ذلك على هامش أعمال القمة العادية الـ 36 للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وملف الاستثمارات الليبية وسُبل حمايتها وصونها.

وأضافت، أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وجّه دعوة إلى اللافي لزيارة بلاده للتباحث في هذا الملف.

على جانب أعمال القمة الإفريقية، النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي يلتقي رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى السيد فوستن تواديرا، حيث بحثا العلاقات الثنائية وملف الاستثمارات الليبية وسبل حمايتها وصونها

وقد وجه السيد تواديرا دعوة للسيد اللافي لزيارة بلاده للتباحث في هذا الملف pic.twitter.com/1wIWUM6Rss — Najwa Wheba (@NajWheba) February 18, 2023

أتى ذلك خلفية تعرض أصول الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) في أفريقيا الوسطى للبيع في مزاد علني.