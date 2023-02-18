الرئيس الجزائري من أديس أبابا: احترموا سيادة ليبيا

قال رئيس الجزائر عبد المجيد تبون خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إن بلاده ترحب بالحركية الجديدة مؤخرا لتفعيل مسار الحوار الليبي وإطلاق مبادرات الحوار بين الليبيين لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة المتبادلة وتوسيع التوافقات.

أضاف: “تجدّد الجزائر دائما رفضها استعمال القوة في ليبيا، وتدعو إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين مكونات الشعب الليبي، وندين تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليبيا، وتورط أطراف خارجية في خرق حظر توريد الأسلحة إليها، ونجدد دعوتنا للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها.”

وتابع قائلًا أن الحل الدائم والنهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا بمسار يكرس يملكه الليبيون، ويحفظ لليبيين حقهم في استغلال ثروات بلادهم بما يضمن تحقيق التنمية، و الجزائر لن تدخر أي جهد لتمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة، حفاظا على أمن دول الجوار المتأثرة بالأحوال في ليبيا أكثر من غيرها.

واختتم: ” نشدد على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا، ونؤكد استعدادنا للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية لإيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية، و نشيد بعودة اللجنة العسكرية 5+5 إلى الاجتماع بعد طول انقطاع، لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.”