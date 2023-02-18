أقعيم: تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية واستعمال التواصل الاجتماعي في بث الفتن

كشف وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، عن تحرّكاتٌ صارمة للقضاء على المخدرات وجمع السلاح.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة اقعيم ومدراء الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية وبحضور كبار الضُباط والمُستشارين.

وبحسب الاجتماع فقد تم الإعلان عن جمع السلاح وإعطاء مهلة 7 أيام للتسليم ومن ثم التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها.

إضافة لضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير وإساءة استخدام الوظيفة والجرائم المخلة بالشرف وتحط من كرامة وظيفة رجال الشرطة؛ لإصلاح البيت من الداخل بوزارة الداخلية.

وأشار إلى تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية خاصة من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي في بث الفتن والتشهير والتلفّظ وخدش الحياء العام، خاصةً منتسبي الأجهزة الأمنية وايقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

ونوه إلى إلغاء كافة قرارات الندب خارج الوزارة ولا يتم إصدار أي قرار ندب خارج الوزارة إلا عن طريق وكيل وزارة الداخلية، والتنسيق بين مديريات الأمن والبوابات الأمنية لضبط المطلوبين سواءً من رجال الشرطة أو القوات المسلحة وإحالتهم كلٌ حسب الجهة المختصة به.

وطالب بالتنسيق بين جهاز المباحث الجنائية ومديريات الأمن في رفع البصمات والمحافظة على مسرح الجريمة، والاِستعانة بوحدة كلاب الأثر للتفتيش على كل منزل وجمع السلاح الموجود داخله، ومداهمة أوكار المُخدرات والعصابات الإجرامية في كل مدينة ومنطقة، ومكافحة الفساد والشعوذة والسحر والفُسق.، وتفعيل الأجهزة المتطورة للكشف عن السلاح.

كما طالب بالتركيز على أقسام المرور كونها المقياس لدى الشارع العام بشأن استتباب الأمن وبسط القانون والنظام.

وإعداد تقارير عن الهجرة غير الشرعية في نطاق كل مديرية أمن وإحالته على أن يتضمّن أسماء المهرّبين وطرق التهريب وأوكار المهربين وأي معلومات ذات صلة.