الحكومة الليبية توفر مستشفى ميداني لبلدية المرج احتياطيا بعد الهزّات الأرضية

العنوان

أكد، غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، اليوم السبت، أن الحكومة الليبية وفّرت مستشفى متنقل بسعة 400 سرير لبلدية المرج، وفق بيان للحكومة.

وقال القطراني، خلال زيارة لغرفة الطوارئ والاستجابة السريعة للمدينة، أن سيتم تركيبه فور تحديد الأماكن المخصصة له على شكل مستشفيين ميدانيين كل مستشفى بسعة 200 سرير.

كما أكد أنه سيتم مد مستشفى المرج بكل احتياجاته ليقدم الخدمات للمواطن بصورة ممتازة .

وتعرضت المرج الأيام الماضية إلى هزات أرضية متتالية.

وزارت اللجنة، قسم هيئة السلامة المدنية المرج، للوقوف على الاحتياجات اللازمة التي يعاني منها. وأكد القطراني، على ضرورة توفير الاحتياجات التي تمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.