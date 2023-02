الزايدي: فبراير حقبة وانتهت عليها كثير من المآسي وليس لها شيء جميل تذكر به

ليبيا – رأى الأمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي أن فبراير حقبة انتهت عليها كثير من المآسي وليس لها شيء جميل تذكر به، بحسب تعبيره.

الزايدي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “في 17 فبراير 2023 علينا أن نقيم كيف نحن اليوم، كيف صارت أحوال الناس والوطن؟ ونتساءل أين تلك الوعود التي سوقت للناس؟”.

وأضاف: “فليس من المفيد في شيء التبجح بأن حدثًا مهمًا كان قد وقع، ولا توجيه سهام النقد حتى وإن كانت مبررة، فبراير حقبة وانتهت عليها كثير من المآسي وليس لها شيء جميل تذكر به”.

