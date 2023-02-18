مركز الاستشعار يوضح بشأن آخر نشاط زلزالي قبالة السواحل الليبية

أوضح مركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن آخر نشاط زلزالي قبالة السواحل الليبية كان يوم أمس ويبعد عن العاصمة طرابلس 246كم شمالًا .

وبحسب مركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الليبي، حدث صباح أمس الجمعة على تمام الساعة 11:04بالتوقيت المحلي زلزال بقوة 3.8 بعمق 10كم بمركز البحر المتوسط وعلى بعد 246كم شمال مدينة طرابلس على الاحداثيات 34.97 شمالا، 13.84 شرقا.

وسجلت البيانات الزلزالية بحسب المركز، على تمام الساعة 11:09 هزة أخرى قوتها 3.7 وبعمق 1كم ،على بعد 70كم جنوب جزيرة ايباثرا اليونانية على الاحداثيات 34.38شمالا، 25.73 شرقا.