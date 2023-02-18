قيس سعيّد: مستعدون لاحتضان الأشقاء الليبيين

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، إن تونس مستعدّة لاحتضان أيّ اجتماع بين الأشقاء الليبيين ودعمه ومرافقته، برعاية الأمم المتحدة، واستنادا إلى مرجعيات الشرعية الدولية.

أضاف: “نؤكد ثبات الموقف التونسي الداعي إلى حل ليبيّ ليبيّ، في إطار حوار شامل بعيدا عن التدخلات الأجنبية، و نعبّر عن ارتياح تونس لِما أُنجز من خطوات ملموسة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، و نشيد بنتائج اجتماعات المؤتمر المصالحة الذي انعقد بطرابلس بداية يناير الماضي.”

واختتم قائلًا: “ندعو الليبيين إلى التوحد حول مشروع وطني جامع يعيد إلى ليبيا أمنها، ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة، ونشدد على ضرورة مرافقة ليبيا في مسار التسوية السياسية والمصالحة.”