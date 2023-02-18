دعوات أميركية وأممية لقادة ليبيا لتغليب مصلحة البلاد

تزامناً مع دعوات أميركية وأممية لقادة ليبيا لتغليب مصلحة الليبيين، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد. نفت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة لـ«الشرق الأوسط» تقارير عن اضطرار رئيسها عبد الحميد الدبيبة لمغادرة مقر الاحتفالات الرسمية، بشكل مفاجئ ومثير للجدل، مساء أمس، بميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، في الذكرى الـ12 للثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «مغادرة الدبيبة لم تكن مفاجئة»، لافتاً إلى أنه «لم يكن من المتوقع أن يحضر كل فقرات الحفل».

ورداً على تقارير بأن سبب المغادرة هو انزعاج تركيا من الاحتفالات الرسمية، في وقت تعاني فيه من تداعيات الزلزال الذي تعرضت له أخيراً، أكد حمودة أنه «لا صحة لما يثار حول انزعاج أي أطراف خارجية من الحفل»، مشيراً إلى أن «الاحتفال بذكرى (ثورة فبراير) أمر وطني ومحل احترام وتقدير من الدول الصديقة جميعها».

وكان الدبيبة قد غادر مقر الاحتفالات التي أُقيمت بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، بشكل وُصف بـ«المفاجئ» قبل إلقاء كلمة كانت مقررة له، بينما انقطع البث المباشر لتغطية الاحتفالات بميدان الشهداء لأسباب مجهولة، وفقاً لوسائل إعلام محلية، بينما رجح مراقبون «تلقي الدبيبة اتصالاً من تركيا لإنهائها».

واكتفى الدبيبة بإصدار بيان مقتضب، وزعه مكتبه، قال فيه إنه «شارك المواطنين احتفالات الذكرى الثانية عشرة لـ(ثورة فبراير) بميدان الشهداء في طرابلس».

إلى ذلك، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلى أوردمان، أنه «بعد أعوام من التقدم المتعثر، حان الوقت لكي يضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولاً»، لافتاً، في بيان بثته السفارة عبر «تويتر» مساء أول أمس، إلى أن «الحكومة المنتخبة ديمقراطياً ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية، والتنمية الشاملة والعادلة، واسترجاع ليبيا سيادتها على ترابها وحدودها».

وأكد «دعم بلاده الجهود القائمة، بمعاضدة الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى حلول توافقية تثمر، في أقرب الآجال، عن مسار صادق نحو الانتخابات» التي قال إنها «لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، لكنها خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في الانتقال السياسي لليبيا».

وقال إن «الولايات المتحدة بعد مضي 12 عاماً على الثورة التي انتفض فيها الشعب الليبي مطالباً بمستقبل أفضل، تستمر في الوقوف إلى جانبه لتحقيق رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية يمكنها تحقيق السلام والازدهار الذي يستحقه».

https://twitter.com/USEmbassyLibya/status/1626642543956922380

بدورها، اكتفت السفارة البريطانية بتكرار تأكيد «الحاجة إلى تسوية من الفاعلين جميعاً لدفع العملية السياسية وتحقيق إمكانات ليبيا».

وقالت، في بيان لها، إن «بريطانيا تدعم الجهود المبذولة لبناء مستقبل لليبيا يحقق السلام والاستقرار الدائمين لأفراد الشعب الليبي جميعاً».

https://twitter.com/UKinLibya/status/1626636297627369472

وطالبت بعثة الأمم المتحدة، قادة ليبيا بوضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام الجاري، من خلال انتخابات شاملة.

وقالت، في بيان، إنه «لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام»، مشيرة إلى أن «دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات». واعتبرت أن السنوات الـ12 الماضية «شهدت أزمة لم تستثن أحداً من الليبيين»، غير أنها أكدت كذلك «تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة».

ولفتت إلى «نفاد صبر المواطنين»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد غير مستقر، والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، غير منتظمة، والرعاية الصحية تعاني نقصاً حاداً في الموارد، كما أن الإجراءات القضائية شبه معطلة، وحقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية».

https://twitter.com/UNSMILibya/status/1626710440792432640

وكان عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، قد أعلن أنه اتفق خلال لقائه في موسكو مع سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة خلال هذا العام.

https://twitter.com/Bathily_UNSMIL/status/1626554698755985408

إلى ذلك، شارك عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي في أعمال القمة العادية الـ36 للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، التي انطلقت صباح اليوم (السبت) في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، بحضور قادة ورؤساء الدول الأفريقية وعدد من المنظمات الدولية.

وقال بيان لـ«الرئاسي» إن هذه القمة ستناقش قضايا القارة، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، والتغلب على تحديات الأمن الغذائي، وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.