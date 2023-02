العبيدي: 17 فبراير مجرد تاريخ مؤلم يعبّر عن حالة انقسام وفوضى ونهب للدولة

ليبيا – قال الكاتب الصحفي جبريل العبيدي إن ليبيا اليوم تواجه سيناريو الانقسام الجغرافي وليس السياسي فقط.

العبيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “ليبيا بعد العشرية السوداء لفبراير المؤلمة والمثخنة بالجراح والآلام، تواجه اليوم سيناريو الانقسام الجغرافي، وليس السياسي فقط، ما جعل تاريخ 17 فبراير اليوم مجرد تاريخ مؤلم يعبّر عن حالة انقسام وفوضى ونهب للدولة، من دون أن يحقق أدنى مستوى من العدل والمساواة حتى الحرية، بعد أن فشل التغيير في الخروج من عباءة الفوضى بمسمى الثورة إلى الدولة”.

