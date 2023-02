لعام آخر.. البيت الأبيض يُمدد حالة الطوارئ الخاصة بليبيا

أعلن البيت الأبيض تمديد حالة الطوارئ المعلنة بشأن ليبيا عاما آخر بسبب ما يشكله الوضع فيها من تهديد للأمن الدولي، وفق قوله.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ الأمريكيين، ذكر البيت الأبيض أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب وصفه.

وأضاف البيت الأبيض أن الصراع السياسي في ليبيا مستمر إلى حين أن يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وينتهي التدخل العسكري الأجنبي، طبق قوله.

وأفاد البيت الأبيض بأنهم مستمرون في تجميد الأصول التي قام أصحابها بانتهاكات ويعوقون المصالحة الوطنية، بما في ذلك عائلة القذافي وشركائه.

وأشار البيت الأبيض إلى وجود خطر جسيم إزاء أصول الدولة الليبية، وأنه في حالة عدم حمايتها سيتم اختلاسها من قبل الأطراف المصممة على تقويض عملية السلام الجارية، بما فيهم موالون لحكم القذافي.

يشار إلى أن البيت الأبيض قد أعلن في فبراير من العام 2011 حالة الطوارئ بشأن ليبيا، إثر اندلاع الثورة الليبية في معظم مدنها.

