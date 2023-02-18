تونس: يجب الوصول إلى حل ليبي – ليبي بعيداً عن التدخلات الأجنبية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، موقف بلادها الثابت إزاء الأزمة الليبية، والداعي إلى حل ليبي – ليبي في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف، بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار، نيابة عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا التي دعا لها الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو والرئيس الحالي لهذه اللجنة.

ووفق بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية التونسية، أكد عمار دعوة تونس الليبيين إلى التوحد حول مشروع وطني جامع يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيد من التوتر والتهديدات الأمنية.

وشدد على ضرورة مرافقة ليبيا في مسار التسوية السياسية والمصالحة، معبراً عن استعداد بلاده لاحتضان أي اجتماع بين الليبيين ودعمه ومرافقته استنادا إلى مرجعيات الشرعية الدولية وتحت رعاية الأمم المتحدة.

كما عبر عن ارتياح تونس لما جرى إنجازه إلى حد الآن من خطوات ملموسة، في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، لاسيّما على ضوء نتائج اجتماعات مؤتمر المصالحة الذي انعقد بطرابلس بداية يناير الماضي.