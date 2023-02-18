اقعيم يطالب مدراء الأمن بالمناطق بتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية

أخبار ليبيا 24

وجّه، وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، خطابات إلى مدراء الأمن بالمناطق بالتعميم على كافة المراكز والأقسام التابعة لمديريات الأمن بتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية.

وشدد اقعيم، على إحالة كل من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي في بث الفتن والتشهير والتلفّظ وخدش الحياء العام، إلى التحقيق، خاصة منتسبي الأجهزة الأمنية، وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

وفي أكتوبر 2022 أصدر مجلس النواب الليبي قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن على 53 مادة، اشتملت على الأهداف والعقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

ويعرف القانون الجريمة الإلكترونية، على أنها “كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون”.

ووفقا للقانون رقم (5) لسنة 2022 في مادته (29) فإن الحبس لمدة سنة، إضافة إلى غرامة ألف دينار هو عقوبة كل من يقوم بنشر أو توزيع معلومات تثير العنصرية أو الجهوية أو المذهبية، والتي تهدف إلى التمييز عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.