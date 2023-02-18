الرئيس الموريتاني: نرفض إي املاءات خارجية على الليبيين

قال رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا كانت وستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.

وأكد الغزواني في كلمة ألقاها خلال اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي انعقد أمس الجمعة بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية، على ضرورة إيجاد حل سلمي نهائي ودائم للأزمة الليبية بمشاركة جميع الليبيين، بما يضمن وحدة وتماسك البلد، ويكفل للشعب الليبي العيش بسلام في بيئة آمنة ومستقرة.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى جهود بلاده تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا، مسلطًا الضوء على تعاون موريتانيا المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي الليبي، ورفض أية إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية الاتفاقات ذات الصلة.