رئيس الكونغو: يتعين علينا الذهاب إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل في ليبيا

طلب رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، من المجتمع الدولي مساعدة الدولة الليبية على استعادة استقرارها..

كما أعرب دينيس ساسو نغيسو خلال كلمته في الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقد خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري بأديس أبابا بإثيوبيا عن تفاؤله بشأن عملية السلام الجارية في ليبيا حيث يعتقد أنه يتعين علينا الذهاب إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل..

ودعا رئيس الكونغو برازافيل، الذي كان محاطًا بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين إلى «مساعدة ليبيا على استعادة استقرارها.».