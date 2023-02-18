القطراني: توفير مستشفى ميداني بسعة 400 سرير تحسبا لأي طارئ في مدينة المرج

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس غرفة الطوارئ علي القطراني ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري المختنقات التي تمر بها مدينة المرج وما تعرضت له خلال الأيام الماضية من هزات أرضية وسُبل دعم البلدية بما يمكنها من الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

واطلع القطراني خلال زيارته الى مدينة المرج على احتياجات مستشفى المرج من تجهيزات ومستلزمات طبية ودوائية مؤكدا على توفير ما يلزم تحسبّا لأي طارئ .

حيث كان في استقبالهم عميد بلدية المرج السيد وليد صلهوب، ومدير المستشفى أكرم امراجع ، ومديرية امن المرج السيد وهبي الرخ ، وعدد من حكماء وأعيان المدينة الذين اثنوا على اهتمام الحكومة الليبية وسرعة استجابتها لأخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية فيما لو حدث أي طارئ .

وأشار القطراني خلال اجتماع عقده بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي ، ومدير مواصلات المرج على أهمية مدينة المرج التي وقفت الى جانب الوطن وساندت القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الظلاميين والإرهابيين ، مضيفًا أن الحكومة الليبية وفرت مستشفى متنقل بسعة 400 سرير سيتم تركيبه فور تحديد الأماكن المخصصة له على شكل مستشفيين ميدانيين كل مستشفى بسعة 200 سرير ، كما أشار إلى أنه سيتم مد مستشفى المرج بكل احتياجاته ليقدم الخدمات للمواطن بصورة ممتازة .