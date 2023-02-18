إطلاق نار يودي بحياة شرطي ووالدته بمدينة غريان

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت عن مقتل شرطي ووالدته بالقواسم بمنطقة أبوغيلان في غريان إثر اطلاق النار عليهما من قبل مجهولين.

وبحسب شهود عيان، وفقًا للمصادر، لقى الشرطي أنس البديري ووالدته التي كان برفقتها مصرعهما، بـالقواسم بمنطقة أبوغيلان في غريان في هجوم من قبل مجهولين.

ورجح بعض الأهالي وشهود عيان، الى أن الواقعة تمت من قبل أحد أفراد عائلة الجبالي الذي قام بالجريمة انتقامًا لمقتل شقيقه أيمن الجبالي على يد الشرطي أنس البديري قبل عام ونصف .

وكان أيمن الجبالي قد اقتحم مركز شرطة أبوغيلان وهاجم القوة المتواجدة به فقام أنس بقتله بحسب المصادر .