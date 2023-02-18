تفاصيل مثيرة في مداهمة موقع كبير لتهريب الوقود في بنغازي

أحبطت الإدارة العامة للبحث الجنائي / مكتب مكافحة الظواهر السلبية عملية تهريب كبيرة للوقود.

جاء ذلك بعد عمليات رصد وتحري عن نشاط مشبوه يقوم به مجموعة من الأشخاص في المنطقة الصناعية القوارشة بمدينة بنغازي تبين بعد التحقق من المعلومات أنهم عصابة تهريب.

وبعد التحقق من تلك المعلومات نفذت قوات مكتب مكافحة الظواهر السلبية مداهمة للمكان وهو عبارة عن “هنقر” كبير.

وأثناء المداهمة ضبطت القوات شخصان أحدهما صاحب الموقع إضافة لضبط شاحنة محملة (22000) لتر وقود ديزل (نافطة) معبأة بعدد (22) خزان بلاستيكي مخفيات بحاوية واجهتها العلى مواد غذائية كانت متوجهة نحو الجنوب الليبي حيث كان المهربين يستخدمون المواد الغذائية للتمويه.

كما تم مصادرة عدد (14) برميل معبأة بوقود الديزل إضافة لخزان حديدي سعته (20000) لتر فارغ وعدد (16) خزان بلاستيكي البعض منها مليء بالوقود.وتم أيضا في ذات العملية الأمنية العثور على مضخات وبعض الأنابيب المستخدمة في عمليات نقل الوقود.

وبعد الانتقال بالمقبوض عليهم لمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي وخلال الاستدلال معهم اعترفوا بقيامهم بشراء الوقود من أصحاب الشاحنات ومن ثم يقومون بنقله للجنوب (الكفرة) وذلك عبر إخفاءه داخل الحاوية على أن الحمولة سلع تموينية.