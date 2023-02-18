القطراني يؤكد قرب حل أزمة مياه الشرب في المرج

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أكد، نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، اليوم السبت، على قرب حل أزمة مياه الشرب في مدينة المرج.

جاء ذلك، خلال زيارة لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة الوزارية بالحكومة الليبية إلى المرج بعد تعرضها لهزّات أرضية الأيام الماضية.

وقالت الحكومة، إن القطراني تناول خلال اجتماع حضره عميد بلدية المرج ورئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب وعدد من الوزراء، قرب حل مشكلة المياه عن طريق التواصل بشكل مباشر مع الشركة المتخصصة في صيانة محطة بوترابة، حتى ترجع إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة .

وتعاني المرج منذ عدة سنوات من أزمة مياه الشرب.