الحصادي: الملايين والمليارات تهدر من المال العام دون رقيب أو حسيب

ليبيا – هنأ عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبيين بمناسبة الذكرى الـ 12لثورة فبراير.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، قال: إن هناك ملايين والمليارات تهدر من المال العام هنا وهناك دون رقيب أوحسيب.

وأضاف: “هناك من يجلس على ركام بيته بالمدينة القديمة بدرنة ينتظر من يُعيد له إعمار بيته المدمر، ويبقى طابور الاحتياج والانتظار يطول والانفاق على البهرجة والبروباغندا لن تقنعهم، بل هي حسرة”.

الحصادي ختم: “فبراير القيمية لا تعني الانتهازية والاسترزاق وحماية الفساد والفوضى، بل بناء وطن عادل وآمن لنا جميعًا وللأجيال القادمة”.

