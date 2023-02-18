عقب تحذير المواطنين.. خروج كاشفة الأسلحة الى شوارع بنغازي

خرجت كاشفة الأسلحة التابعة لجهاز الأمن الداخلي، اليوم السبت إلى شوارع مدينة بنغازي لضبط الأسلحة النارية والبيضاء.

وبدأ جهاز الامن الداخلي، خطة محكمة نتجت بضبط العديد من الاسلحة الغير مرخصة بعد صدور تعليمات السيد رئيس الجهاز اللواء أسامة محمد الدرسي .

واصدر رئيس جهاز الامن الداخلي، تعليماته المباشرة بخروج كاشفة الاسلحة إلى الشارع لضبط الاسلحة النارية و البيضاء .

وتأتي هذه الحملة تبعًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اركان حرب خليفة بلقاسم حفتر ، حيث اعطيت مهلة إلى جميع من يملك أسلحة بتسليمها إلى الجهات المختصة في مهلة مدتها لا تزيد عن سبعة أيام.

ومنذُ يومين، أعلنت الداخلية عن صدور تعليمات من القائد العام للقوات المُسلحة الليبية خليفة حفتر، لحصر السلاح بالمنطقة الشرقية تبدأ بعد 7 أيام حيث سيتم مداهمة أي أوكار للسلاح حتى المنازل الخاصة للمواطنين .

وأوصت الداخلية، المواطنين الى تسليم السلاح لأقرب نقطة أمنية او مركز شرطة او قوات مسلحة واستلام ايصال بالتسليم.

وأوضحت الداخلية، انه سيتم مداهمة جميع المنازل في المنطقة الشرقية داعيه جميع المواطنين للاستباق لتسليم السلاح قبل ان يحال الحائز على السلاح الى نيابة مكافحة الارهاب .