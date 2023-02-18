سورية ناجية من تحت الانقاض.. «أنقذني المطر من الموت»

أخبار ليبيا 24

وكأن الأرض وسماؤها قد اتفقتا على زيادة العبأ فوق أحمال العالقين تحت الانقاض، فتتزحزح الأرض تحتهم هادمةً لمنازلهم، ذكرايتهم وآمالهم، وتمطر السماء فوق ما هُدم.

فرغم حالة الحزن الطاغية على المشهد، تقصُ الفتاة السورية جنا رنو معجزة نجاتها من الزلزال الذي أبقاها حبيسة تحت الانقاض مستلقية خائرة القوى حتى ثلاث ليالٍ قاسية في برودتها، أما باقي أفراد اسرتها فقد لقوا حتفهم بين حطام منزلهم.

قبل الكارثة وببضع دقائق.. كنا نجلس سويًا في منزل أختي، رفقة أمي وأختي وطفليها، فجأة ودون سابق إنذار، تبدأ الأرض تهتز من تحتنا، فينقسم سقف الغرفة إلى نصفين وسقط علينا.. لم أدرك ما حلّ وجرى إلا والسقف منهار فوق ظهري؛ ما تسبب في فقداني للوعيّ.

تواصل جنا.. في البداية لقد اعتقدت أن سقف الغرفة هو ما سقط علينا، لكن تبيّن لي أن البناية بأكملها قد انهارت فوقنا لتثقل اجسادنا وتهرؤها، ولحسن حظي سقطت بين كنبة وسرير، فهما منعا السقف من سحقي تماماً، هناك مكثتُ لمدة ثلاث أيامٍ متواصلة، كنت محاولةً فيها التواصل مع فرق الإنقاذ التي كنت أسمع اصواتهم، علّ صوتي المتعب والمرتجف يصل لمسامعهم لانتشالي مما علقت به، ولكن لم يتمكن أحد قط من سماعي ففقدت الأمل..وبشكل مُطلق.

أما في اليوم التالي، فقد استحوذ البرد الشديد على أطرافي، فمن شدة البرد لم أستطع تحريك أصابعي، لم أكن أقوى على تحريك سوى وجهيّ.. وبعد مرور ساعات، شعرت بالعطش الشديد، وعلى الفور قفزت إلى ذهني فكرة : «يالله انا لم أمت بسبب الزلزال، أيعقل أن أموت بسبب العطش؟»

وهنا بدأت تُمطر.. وكأنها قد أمطرت رحمة!

تسربت قطرات المطر رشقة رشقة، وحاولت أن أشربها، رغم أن جسمي الخائر قد تبلل بالمطر في تلك الليلة الباردة إلا أنني لم أستطع إخفاء ضحكتني، لأنني أيقنت بأنني سأنجو.. وعلمت أنّها رسالة من الله لأجدد أملي بالنجاة.. لم أكن لأعلم متى سأنجو لكنني كنت واثقة من أنني سأفعل.

ومع مرور الوقت.. ومواصلة فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الأحياء المنكوبين والمحتجزين تحت حطام منازلهم..ومنازل جيرانهم، متضورين جوعًا ومرتجفين من البرد، وربما كانوا أيضا عطاشى مثلي.

عندما وصلت فرق الإنقاذ أخيرا فوق بيتنا الذي قد أصبح أكواماً وشروعهم في البحث هالعين آملين عثورهم على أحياء، كادت أعمال الحفر والبحث أن تقضي عليّ؛ إذ بدأ السقف بالتراجع نحوي، حتى اقترب كثيرًا من وجهي، وفي هذه اللحظة، وضعت يدي على وجهي وأغمضت عيناي، وبدأت اتلفظ الشهادتين، لأنني حينها شعرت حقًا بحتمية الموت، وفقدت الأمل بالنجاة.. مرة أخرى، في تلك اللحظة وجهت رسالة إلى الله، أخبرته بأنني أحتاج إلى معجزة كي أنجو..

ومن ثمّ.. وبمعجزة إلاهيةٍ رحيمة ومُدبرة، سقطت قطعة من السقف وهنا رأيت فتحة، تسلل الضوء عبرها وأصوات رجال الانقاذ الذين بدو لي كملائكة مرسلين من الله لانتشالي من هنا، فرفعت يدي ناسية ألمي ووهني وقلة طاقتي على الحركة، وأنقذتني أخيرًا فرق الإنقاذ.

– لأنني أؤمن بالمعجزات فقد حدثت واحدة!

وقدر لي أن احضى بيوم آخر على هذه الحياة، ربما استحققتها فعلاً فقد كافحت لتمسك بها وها أنا مرة أخرى فوق أرضها.

أذكر أنني عندما خرجت لم اقوى على فتح عيناي بسبب حالة الظلام الشديدة التي كنت فيها، ولكن الحمدلله أنني نجوت.

حين كنت تحت الأنقاض كنت أسمع أصوات مناجية تنتظر أن تنقذ وتنتشل، أصوات كانت لأطفال وجيران أخرين.. دعوت الله كثيرا لأجلهم وعائلتي ربما كان الله أعلم بما قد تعرضوا له وبما يحتاجوه فعلاً، الخروج أحياء بأجسادهم وما شهدت، أم الرجوع هامدين إلى الله.