عطلة يومي الاحد والاثنين في القبة.. ومراقبة التعليم توضح السبب

اعلنت مراقبة تعليم مدينة القبة في بيان اليوم السبت عن عطلة رسمية ليومي غدا الاحد ويوم الاثنين .

وقالت مراقبة التعليم في بيان صادر عن قسم الاعلام والاتصال بالمراقبة” ورداً على تساؤل إدارة المؤسسات التعليمية عن يوم غداً الاحد الموافق 2023.2.19م يكون عطلة من عدمه، أفادت مراقبة التربية و التعليم القبة بأن يوم الاحد عطــلة استثــنائية بكافة المؤسسات التعليمــية ويوم الاثتين الموافق 2023.2.20م عطلة بمناسبة ذكرى التفجـير الارهـــابي بمدينة القبة.

وأضاف البيان أن الدراسة ستستأنف يوم الثلاثاء ويستثنى من ذلك إدارة القطاع ليوم الاحد.