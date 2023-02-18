القبض على مروج مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش في طبرق

أعلنت مديرية أمن طبرق، عن تمكن قوة فرض القانون من القبض على مروج مخدرات بحي الحدائق حيث ضبطت بحوزته كمية كبيرة من مخدرات الحشيش معدة للتعاطي .

وياتي ذلك في إطار الحملات التي تقوم بِهــا مُديريّة أمن طبرق وتشديـد السيد مدير أمن طبرق عميد سامي إدريس نصر بمكافحة تُجارة المخدرات وأقراص الهلوسة وضبط الخارجين على القانون بِالمدينة .

ووفقًا لمديرية الأمن طبرق، بعـد ورود معلومات لقوة فرض القانون بالمديرية تفيد بان شخـص مجهول الهوية يقوم بترويج وبيع المخدرات على متن مركبة آلية بحى الحدائق.

وبعــد التحــرى والتأكــد مــن صحــة المعلومــات ،القــت قــوة فــرض القانــون القبــض عليــه علــى متــن مركبــة آليــة نــوع (أوبــل) بيضــاء اللــون وبحوزتــه كــمية كبيــرة قــطع مخــدرات الحشيــش معــده للتعــاطي وتــم أحالتــه إلــى قســم البحــث الجنائــي للاستــدلال معــه.

وَبالاِستــدلال معــه تبيَّـن بأنــه يُدعى:-(عــ.حــ.بــ) ليبي الجنسيـة بالغ من العمر (29) سنة، وَأعترف بِما نُسب إليه وَتمَّ وضعه فِي الحجز لاِستكمال الإجــراءات القانونيــة اللازمــة تمهيــداً لاِحالتــه إلــى النيابة العامة للاِختصاص والتصـرف.