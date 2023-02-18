الأمن الداخلي ينشر سيارة للكشف عن الأسلحة وضبطها في شوارع بنغازي

أخبار ليبيا 24

بدأ جهاز الأمن الداخلي في بنغازي بنشر سيارة للكشف عن الأسلحة لضبط غير المرخصة منها، في إطار تعليمات القائد العام للقوات المسلحة بتنفيذ حملة موسعة لجمع الأسلحة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز الأمن الداخلي أن الجهاز بدأ في تنفيذ حملة لجمع الأسلحة غير المرخصة بعد صور تعليمات من رئيس الجهاز اللواء أسامة الدرسي.

وأكد المكتب، أنه تم خروج كاشفة الأسلحة إلى الشارع لضبط الأسلحة النارية والبيضاء، مشيرًا إلى أنه تم ضبط العديد من الأسلحة غير المرخصة خلال الحملة.

وأشار المكتب إلى أن تعليمات القائد العام للقوات المسلحة أعطت مهلة لمدة سبعة أيام لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة.