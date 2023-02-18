ساسو نغيسو يؤكد أهمية مشروع المصالحة في ليبيا

طالب رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو بصفته رئيسا للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، -طالب- المجتمع الدولي مساعدة ليبيا على استعادة استقرارها.

وأكد نغيسو خلال الكلمة التي ألقاها أمام القمة السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي يعقد اليوم وغدا بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أهمية الذهاب إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يرعاه الاتحاد بالتعاون مع بعض الأطراف الليبية.

ويمثل ليبيا في أعمال القمة العادية الـ36 للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ويناقش قادة ورؤساء الدول الإفريقية خلال القمة قضايا القارة بما في ذلك مكافحة تغير المناخ والتغلب على تحديات الأمن الغذائي وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.