البحث الجنائي يضبط شخصين يديران وكرًا لتهريب الوقود في منطقة القوارشة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي من ضبط شخصان يُديران وكراً لتهريب الوقود في منطقة القوارشة في بنغازي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالجهاز وليد العرفي، لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن مداهمة الموقع جاءت بعد بحث ورصد وتحري عن نشاط مشبوه تقوم به مجموعة من الأشخاص في المنطقة الصناعية بالقوارشة، حيث تبين بعد التحقق من المعلومات أنهم عصابة تهريب.

وأوضح العرفي، أنه تمت مداهمة المكان الذي يعتبر “هنقر” كبير، وتم القبض على شخصين أحدهما صاحب الموقع، وضبط شاحنة محملة (22000) لتر من وقود ديزل (نافتة) معبأة بعدد (22) خزان بلاستيكي داخل حاوية واجهتها العليا مواد غذائية، كانت متوجهة نحو الجنوب الليبي، حيث كان المهربين يستخدمون المواد الغذائية للتمويه.

وأضاف العرفي، أنه تمت مصادرة عدد (14) برميلا معبأة بوقود الديزل، وخزان حديدي سعته (20000) لتر فارغ وعدد (16) خزان بلاستيكي البعض منها مليء بالوقود، فضلاً عن وجود مضخات وبعض الأنابيب المستخدمة في عمليات نقل الوقود.

وأشار العرفي، إلى أنه تم الانتقال بالمقبوض عليهما لمقر جهاز البحث الجنائي، وخلال الاستدلال معهما اعترفا بقيامهما بشراء الوقود من أصحاب الشاحنات، ومن ثم يقومان بنقله للجنوب (الكفرة) وذلك عبر إخفاءه داخل الحاوية على أن الحمولة سلع تموينية.