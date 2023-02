باتيلي ولافروف يطالبان المجتمع الدولي بلعب دور حاسم في مساعدة الشعب الليبي على إجراء الانتخابات

ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي أمس الخميس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية الوضع الراهن في ليبيا والتحديات التي تواجه استعادة العملية الانتخابية.

وطالب الجانبان المجتمع الدولي بأن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في عام 2023.

